09 августа 2023, 23:37
Уголовное дело против основателя Little Big Прусикина потребовали возбудить в Армении
Адвокат Зограбян: в Армении потребовали возбудить дело против лидера Little Big Прусикина
Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело против лидера петербургской рэйв-группы Little Big Ильи Прусикина*. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян, написал ТАСС.
«Певец Илья Прусикин* несколько месяцев назад осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд и переодевшись священником в Рождество», — заявил он.
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Таким образом музыкант распространяет материалы, направленные на пропаганду религиозной ненависти и нетерпимости, подчеркнул Зограбян. Прусикин* оскорбил религиозные чувства христиан. Адвокат отметил, что надеется на отмену выступления музыканта в Ереване.
Фронтмен Little Big сделал скейт в форме православного креста и прокатился на нем в Рождество. Подписчики раскритиковали его, признав поступок неуместным. Священник Павел Островский из Московской области назвал «убожеством» поведение певца.
Российский Минюст внес лидера рейв-группы Little Big Илью Прусикина* 27 января. По данным министерства, музыкант получал поддержку от иностранных источников.
* Признан в России иноагентом
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