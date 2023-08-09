Общество 09 августа 2023, 23:37 Уголовное дело против основателя Little Big Прусикина потребовали возбудить в Армении Адвокат Зограбян: в Армении потребовали возбудить дело против лидера Little Big Прусикина Okras/CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело против лидера петербургской рэйв-группы Little Big Ильи Прусикина*. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян, написал ТАСС.

«Певец Илья Прусикин* несколько месяцев назад осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд и переодевшись священником в Рождество», — заявил он.

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Таким образом музыкант распространяет материалы, направленные на пропаганду религиозной ненависти и нетерпимости, подчеркнул Зограбян. Прусикин* оскорбил религиозные чувства христиан. Адвокат отметил, что надеется на отмену выступления музыканта в Ереване.

Фронтмен Little Big сделал скейт в форме православного креста и прокатился на нем в Рождество. Подписчики раскритиковали его, признав поступок неуместным. Священник Павел Островский из Московской области назвал «убожеством» поведение певца.

Российский Минюст внес лидера рейв-группы Little Big Илью Прусикина* 27 января. По данным министерства, музыкант получал поддержку от иностранных источников.

* Признан в России иноагентом