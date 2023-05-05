Общество 05 мая 2023, 10:45 Уголовное дело против организаторов экскурсий по крышам впервые возбудили в Петербурге Уголовное дело в отношении руферов-экскурсоводов впервые завели в Петербурге piqsels

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В Санкт-Петербурге полицейский рейд закончился уголовным делом против организаторов экскурсий по крышам исторического центра города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали 20 руферов-экскурсоводов. На них составили административные протоколы по статье о предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения. Кроме того, деятельность гидов попала под статью 238 статью УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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«Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов нелегального и опасного бизнеса», — отметили в ведомстве.

В текущем году Санкт-Петербург планирует принять не только российских туристов, но и жителей других стран. Город уже возобновил прямое авиасообщение с Пекином. Для удобства китайских туристов все гиды пройдут обязательную аттестацию.