Общество 25 августа 2023, 13:21 Уголовное дело против лидера группы «Несчастный случай» прекратили Суд оштрафовал музыканта Кортнева на 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело Соцсети

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Мировой суд в Новосибирске оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и прекратил уголовное дело. Сообщение об этом появилось в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

В апреле 2023 года стало известно, что против артиста возбудили дело из-за публичного оскорбления сотрудника полиции. В последствии Кортнев извинился за поступок. Суд назначил ему наказание в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, а на днях музыкант уведомил органы государственной власти об уплате штрафа.

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«Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева Алексея Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Сам Кортнев ранее напомнил, что неприятная ситуация произошла в феврале, когда концерт группы «Несчастный случай» в новосибирском Академгородке не состоялся из-за технических причин. Это вывело музыканта из себя, и он выместил эмоции на полицейском.