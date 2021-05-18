Уголовное дело подростков-террористов рассмотрят в Красноярском крае

Подростков из города Канска (Красноярский край) обвинили в террористической деятельности. По версии следствия, трое пятнадцатилетних учились обращаться со взрывчаткой для того, чтобы совершать теракты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как заявляет Следственный комитет, «обвиняемые, находясь в городе Канске, объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности». Они изучали взрывчатые вещества на протяжении девяти месяцев — с октября 2019 года по июнь 2020 года.

Подростки занимались изучением взрывчатки самостоятельно. Они изготавливали взрывчатые вещества и тестировали их в заброшенных зданиях, а также на пустырях и стройках.

«Прокурором утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Следственном комитете.

Подростков обвиняют в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности; четырех эпизодах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; трех эпизодах незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.