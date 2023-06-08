Общество 08 июня 2023, 09:10 Уголовное дело возбудили на Понасенкова из-за конфликта в центре Москвы — «112» «112»: уголовное дело возбудили на историка Понасенкова после конфликта в центре Москвы РИА «Новости»

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении историка Евгения Понасенкова* после конфликта, который случился в центре Москвы. Об этом написал Telegram-канал «112».

Известно, что его приятеля — Рамиса Зарипова — заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Личность упавшего на Арбате человека до сих пор не установлена, поскольку у него не было с собой документов. Мужчина остается без сознания, медики зафиксировали у него отек головного мозга, переломы костей основания и свода черепа, открытую проникающую черепно-мозговую травму, травматическое кровоизлияние, ушиб головного мозга тяжелой степени.

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Ранее сообщалось о драке на Арбате. СМИ писали, что Понасенков* мог ударить нетрезвого человека. Однако сам историк в разговоре с «360» опроверг слухи. По его словам, к нему и другу подошел маргинал, который вел себя агрессивно.

Понасенков* утверждал, что никакой драки не было. Его приятель в какой-то момент оттолкнул мужчину, поскольку последний не давал пройти. Собеседник «360» допустил, что незнакомец мог оступиться и упасть. Однако сам Понасенков* никакой вины за произошедшее не чувствует.

*Евгений Понасенков признан иноагентом в России.