Уголовное дело Ефремова направили в Мосгорсуд

Пресненский суд Москвы направил уголовное дело Михаиоа Ефремова в Мосгорсуд — именно он займется рассмотрением апелляционных жалоб. Ранее актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

«Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова направлено в Московский городской суд», — рассказали там.

Ранее Михаил Ефремов подал две личных жалобы на приговор. В них он признал свою вину в ДТП и заявил, что раскаивается в содеянном. Свою прежнюю позицию актер объяснил давлением, которое на него оказывал экс-адвокат Эльман Пашаев, который представлял его интересы до оглашения приговора.

Кроме двух апелляций, которые направил сам Ефремов, в суд с жалобами обратились его новые адвокаты Петр Хархорин и Владимир Васильев. Nаtiоn Nеws напомнило, что вынесенное судом решение обжаловали и бывшие защитники актера — Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Кроме того, апелляции подали гражданская жена погибшего Сергея Захарова и компания, которой принадлежал его фургон.

Смертельное ДТП произошло на Садовом кольце 8 июня. Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился в управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который позже скончался в больнице от полученных травм.