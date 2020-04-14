Уголовка грозит нарушителям режима самоизоляции в Подмосковье

«Хочу ответить: протоколы для нас — не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал Стрыгин. Его слова цитирует ТАСС.

Он добавил также, что личный состав полиции Подмосковья полностью укомплектован всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

С 15 апреля власти региона вводят запрет на передвижение на автомобилях без спецпропусков. Стрыгин также сообщил, что региональная полиция перешла на усиленный режим несения службы. По его словам, плотность нарядов увеличилась в полтора раза.

В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе системы спецпропусков из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Такую же меру анонсировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Со среды, 15 апреля, наличие пропусков для поездок станет обязательным. Передвигаться пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.