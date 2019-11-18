Угодивший в тюрьму на Бали россиянин ищет удаленную работу
Уроженец Сургута (ХМАО) Роман Калашников, который угодил за решетку на Бали за торговлю наркотиками, озаботился поисками удаленной работы, передает ИА Ura.ru.
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Объявление о поиске работы появилось в одной из групп в соцсетях, которая посвящена россиянину. В сообщении говорится, что он может быть журналистом и писать новости, автобиографические и философские зарисовки, а также тематические колонки о спорте и рубрики о кулинарии и путешествиях.
В его планах писать ежемесячно от двух до четырех статей. Отмечается, что он в совершенстве знает английский язык и обладает огромным опытом в кулинарном бизнесе.
По данным информагентства, Калашников получил 17 лет за попытку провезти в Бали около трех килограммов гашиша. Во время следствия он организовал собственный тюремный ресторан, который пришлось закрыть в связи с переводом в другую тюрьму.