Угодивший в тюрьму на Бали россиянин ищет удаленную работу

Осужденному югорчанину пришлось закрыть свой тюремный ресторан Подробнее

Объявление о поиске работы появилось в одной из групп в соцсетях, которая посвящена россиянину. В сообщении говорится, что он может быть журналистом и писать новости, автобиографические и философские зарисовки, а также тематические колонки о спорте и рубрики о кулинарии и путешествиях.

В его планах писать ежемесячно от двух до четырех статей. Отмечается, что он в совершенстве знает английский язык и обладает огромным опытом в кулинарном бизнесе.

По данным информагентства, Калашников получил 17 лет за попытку провезти в Бали около трех килограммов гашиша. Во время следствия он организовал собственный тюремный ресторан, который пришлось закрыть в связи с переводом в другую тюрьму.