«Угнетал запах трупов». Медсестер из Башкирии изолировали в морге после контакта с COVID-19

В селе Башкирии двух медсестер заперли на ночь в морге после того, как они контактировали с пациенткой с коронавирусом. Теперь медики надеются добиться справедливости через прокуратуру.

Как рассказали медсестры изданию ProUfu.ru, 14 мая у 65-летней пациентки районной больницы в Архангельском подтвердился коронавирус, ее отправили в Уфу. После этого две медсестры, каждой из которых за 50, провели санитарную обработку отделения, где лежала больная, но их самих не отпустили домой, а изолировали.

Медсестры рассказали, что думали, что их отправят в специальное общежитие при больнице, но вместо этого они оказались в морге.

Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет, холодно. Но больше всего угнетал запах трупов медсестра из Архангельского.

Чтобы медсестры не убежали, к ним приставили двух охранников. Медики рассказали, что всю ночь провели в молитвах. В 07:30 им принесли завтрак, но медсестры признались, что в таких условиях просто не могли есть.

Следующие ночи медсестры, к счастью, провели у себя дома. Но на больничный их отправили только после обращения в прокуратуру, 22 мая. При этом обе сотрудницы жаловались на недомогания. У них взяли тесты на коронавирус, результатов не показали, а устно сказали, что анализы пришли отрицательные.

Главный врач Архангельской ЦРБ Людмила Хатмуллина сказала, что изолятор для контактных у них действительно находится в одном здании с моргом. При этом она уверяет, что там постоянно есть люди и нет никакого запаха. По ее словам, изолятор в морге был согласован со всеми инстанциями.