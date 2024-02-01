Общество 01 февраля 2024, 14:57 УГМС предупредило жителей Омской области о похолодании и снегопадах

Читать 360tv в

Синоптики составили прогноз погоды для Омской области на ближайшие дни. Местных жителей ожидает похолодание. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Так, в ночь на 2 февраля температура воздуха может достигнуть -25 градусов. Днем столбик термометра покажет отметку -11…-16 градусов. В течение суток регион накроет небольшой снег.

Реклама

Днем 3 февраля потеплеет до -8…-13 градусов. Сохранится вероятность выпадения осадков.