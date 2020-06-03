Уфу избавят от комаров к 5 июня

По данным издания, в Уфе надо обработать водоемы, парки и скверы, чтобы избавиться от личинок комаров. Работы планируется завершить к 5 июня. В свою очередь управляющие компании должны заняться придомовыми территориями.

Главврач центра дезинфекции заверил, что ситуация с комарами не катастрофична, несмотря на рост популяции насекомых. Уточняется, что четыре года назад в республике был зафиксирован пик размножения комаров.