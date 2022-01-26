УФСИН по Вологодской области выпустила агитролик для потенциальных сотрудников

В УФСИН по Вологодской области придумали, как сагитировать желающих на службу. Региональное ведомство выпустило ролик, в котором показало все положительные стороны работы в системе.

Видео опубликовали на странице вологодского УФСИН во «ВКонтакте». В нем потенциальному сотруднику ФСИН предлагают посмотреть, чем живет служба.

Соискателей пообещали научить обращаться с любой техникой, находить подход к людям и побеждать противников. Создатели ролика не забыли упомянуть и бонусы, которые предлагают на службе: служебное жилье, стабильная зарплата, бесплатные медицинская помощь и проезд в транспорте.

Видео завершили фразой «Ты сделал правильный выбор!».

Представители регионального УФСИН, сообщили в пресс-службе ведомства, также посетили Череповецкий металлургический колледж. Студентам они принесли «красочные информационные буклеты». В службе надеются, что благодаря такой агитационной работе смогут привлечь кандидатов на службу в подразделения системы из числа жителей города и близлежащих районов.