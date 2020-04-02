Уфимцев начали ловить на поддельных справках для передвижений по городу

По данным издания, в справке должны быть: печать предприятия и отдела кадров, подпись руководителя, сведения о приказе приема на работу, а также круглосуточный телефон кадровой службы.

Уточняется, что в 26 регионах страны введен режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Покидать дом разрешается лишь в крайних случаях: поход в магазин, аптеку, к врачу, выброс мусора и выгул питомца в 100 метрах от места проживания.