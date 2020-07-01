Уфимскому батюшке запретили служить. Он освятил аварийный дом

В Уфе священнику Александру Сапону запретили проводить службы в течение недели. Это произошло после того, как он освятил аварийный дом по улице Руставели.

На днях служитель Уфимской епархии окропил святой водой двор дома, улицу и стройку, по просьбе пенсионерки, проживающей в доме. После этого несколько жителей взяли в руки крест и флаг России и прошли от дома до собора.

В митрополии посчитали, что клирик Сапон нарушил санитарный режим, и отстранили его от службы. Соответствующий указ опубликован на сайте епархии.

«Определением моим вы запрещаетесь в служении за нарушение церковной дисциплины, а именно в нарушение санэпидрежима Вы пошли „освящать“ какой-то периметр дома и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и Интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения», — говорится в сообщении.

Жильцы разрушающейся постройки активно борются за свой дом. По стене панельки проходит трещина с первого по девятый этаж. Ширина ее раскрытия составляет до семи сантиметров. Жители утверждают, что это произошло из-за строящегося рядом нового ЖК. На днях они даже объявили голодовку с требованием прекратить стройку.