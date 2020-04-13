Врач и заведующая отделением ревмотологии РКБ имени Куватова в Уфе Рима Галимова рассказала об обстановке в медучреждении, где у полусотни пациентов выявили коронавирус. По ее словам, больные врачи не знают, что с ними будет, и когда придут результаты тестов на коронавирус, но они продолжают ухаживать за пациентами и надеются на лучшее.

«В больнице происходит перепрофилирование в инфекционный госпиталь», — сообщила врач.

По ее словам, создаются разные структурные подразделения, куда переводят COVID-инфицированных, пациентов с пневмонией, а также не зараженных, разгружают одни и создают другие структуры. «Это совершенно закрытое учреждение», — отметила Галимова.

По ее словам, врачи пока не знают, куда их переведут в случае положительных или отрицательных результатов на коронавирус. «Мы уже больше недели находимся здесь… еще даже не знаем результатов первых (тестов на 2019-nCoV — ред.), какие они».

Информацию о 52 зараженных в медучреждении Галимова затруднилась прокомментировать. «Когда мы берем эпидномера для пациентов, то их в три, в четыре раза больше. Там не 52, а 152 или 252», — объяснила медик.

«У меня все врачи заболели», — указала она, пояснив, что коронавирус пока ни у кого не подтвердился, и пока только один диагноз поставлен точно на основании компьютерной томографии легких — это пневмония.

«Мы надеемся на хорошее, выжить, вылечиться, продолжать работать и больных выписать. Понимаете, каждый день пребывания в таких условиях это все-таки тяжело, не так уж это просто. Мы же помимо того, что болеем, с пневмонией лежим, мы работаем круглосуточно, потому что рядом с нами пациенты, которых мы не можем бросить, мы лечим», — сказала Галимова.

Она отметила, что когда завершат перепрофилирование госпиталя, то лечить будут здоровые врачи, которые начнут работать по графику, посменно. Галимова также сообщила, что всем необходимым их обеспечили, но врачам и пациентам тяжело находиться в неведении.

Свой комментарий по ситуации в медучреждении дала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Ирина Конова.

«Там абсолютно рабочая атмосфера», — указала она. По ее словам, пока предстоит очень много сделать для реструктуризации учреждения под инфекционный госпиталь, в том числе оформить необходимые документы, переформировать работу сотрудников и руководителей структурных подразделений.

«Одновременно пациенты эвакуируются в один корпус, то есть в терапевтический корпус, и в структуре сформированы отделения для контактных больных. Это многопрофильные отделения и отделения для борьбы с COVID-19», — сообщила Конова.

По ее словам, сейчас самым тяжелым для сотрудников больницы является невозможность включиться всем в работу из-за эпидемиологических ограничений.

«Фактически они работают каждый по одиночке — либо в грязной зоне в костюме СИЗ и так далее, ограниченные от пациентов и от коллег, либо в период отдыха в режиме изоляции, то есть они все равно находятся практически каждый в одиночестве», — рассказала замминистра.

Она также добавила, что врачи наладили работу по видеосвязи. «Жизнь наладилась, все накормлены. Необходимые лекарственные препараты в выходные дни мы доотгружали по заявке. Сейчас там есть все и даже с большим запасом. Есть антибиотики, есть противовирусные препараты, растворы и прочее», — заключила Конова.

Ранее в СМИ сообщалось, что коронавирус выявили у 52 пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Ранее медицинское учреждение закрыли на карантин — инфекцию подозревали у 170 пациентов и медиков.