Водителям скорой в Уфе задержали зарплаты на фоне коронавируса

Водители скорой помощи в Уфе уже несколько месяцев не получают зарплату. Некоторым работникам пришлось пойти работать в другую компанию, а остальные решили добиваться денег через суд.

«Все машины принадлежат аутсорсеру. И все водители. Мои только медики. Основная причина ситуации — это невыплата зарплат, задержки. Скорая со своей стороны перечисляет им (компании-аутсорсеру — прим. ред.) деньги своевременно, день в день. Почему они не платят людям, непонятно», — рассказала старший врач Демского филиала Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Елена Шпак радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет не только о Демской подстанции скорой, но и Авдонской. Некоторым водителям последний раз платили зарплаты в декабре 2019-го. По словам Шпак, ситуация сейчас находится под контролем и сотрудники не устраивают никаких забастовок.

Ранее портал «Уфа1» писал, что водители решили с 1 апреля не выходить на работу из-за задержек зарплат. Они являются сотрудниками компании «Автотранском», которая задолжала им порядка 1,5 миллиона рублей. Кроме проблем с зарплатами, водители не получают отпускные и выплаты по больничным.

Пресс-секретарь Республиканского профсоюза медицинских работников Ольга Сошникова заверила, что работникам предложили перейти в штат подстанций скорой. «Сейчас водители по желанию, добровольно переходят на Республиканскую станцию скорой медицинской помощи», — отметила она.

В Минздраве Башкирии «360» сообщили, что водители уже устроены на работу на Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.

Теперь оставшиеся без зарплат водители будут добиваться своих денег через суд.