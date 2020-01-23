Уфимские пенсионеры искали в мусорном баке «просрочку» из магазина
В столице Башкирии пенсионеры, роющиеся в мусорных баках в поисках просроченной еды, попали на видео. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, пожилые горожане заранее пришли с пакетами и начали копаться в мусорном баке, куда сотрудники супермаркета выкинули просроченные продукты. В какой-то момент они перевернули контейнер, чтобы добраться до еды, оставшейся на дне. Очевидцы засняли происходящее на видео и выложили его в соцсети.