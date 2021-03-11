Уфимская депутат-коммунистка устроила распродажу люксовой одежды из-за ислама

Депутат горсовета Уфы от КПРФ Юлия Романчева приняла ислам и устроила распродажу люксовой одежды. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Романчева не только депутат, но еще и руководитель компании-поставщика еды в государственные республиканские больницы. Для распродажи она сняла небольшой ролик, где рассказала о своей одежде. Как она отметила, кроме не самой, эти вещи никто не носил.

Романчева призналась, что аксессуары, одежду и обувь она покупала за большие деньги в лучших модных домах. В свое время она даже могла только за одними перчатками слетать в Лондон. Среди упомянутых брендов — Burberry, Versace, MaxMara и другие. Также депутат показала платье, сшитое на заказ итальянским ателье из дорогостоящей ткани.

У вещей, выставленных на распродажу, появилась отдельная страничка в соцсети. Там указано, что вырученные средства пойдут на благотворительность.

Известно, что на такой поступок депутата подтолкнуло принятие ислама. По ее словам, сделала она это из «любви к чеченцам».

«Они необыкновенные люди. Я всегда думаю: ну почему у нас не так? Вот это я понимаю, религия, вот это воспитание религиозное. Каждый из 14 детей у Рамзана Ахматовича глубоко религиозен. Они хиджаб не снимают. Они не знают, что такое красить ногти и глаза», — рассказала она сайту ProUfu.ru.

В интервью Романчева также сообщила, что сделала такой выбор «по воле Всевышнего», а еще она дружит с чеченским народом и никаких финансовых интересов в этом плане не имеет.