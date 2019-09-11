Уфимку осудили за мошенничество. Она присвоила более 40 млн рублей

По данным издания, женщина пообещала своим знакомым хорошие дивиденды, взяв у них в долг в общей сложности около 40 миллионов рублей. Уфимка убедила людей, что эти деньги будут вложены в деятельность компании, где она раньше трудилась. В ходе судебного заседания мошенница не признала своей вины. «Дни.ру» уточнили, что следующие семь лет и шесть месяцев осужденная проведет в колонии общего режима.