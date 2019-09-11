Уфимку осудили за мошенничество. Она присвоила более 40 млн рублей
В Башкирии осудили 39-летнюю мошенницу из Уфы, которая обманула своих знакомых более чем на 40 миллионов рублей. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, женщина пообещала своим знакомым хорошие дивиденды, взяв у них в долг в общей сложности около 40 миллионов рублей. Уфимка убедила людей, что эти деньги будут вложены в деятельность компании, где она раньше трудилась. В ходе судебного заседания мошенница не признала своей вины. «Дни.ру» уточнили, что следующие семь лет и шесть месяцев осужденная проведет в колонии общего режима.