Уфимке отказали в работе из-за дефекта внешности

«У моей дочери ангиовенозная дисплазия на верхней губе, комок вен хаотично разрастается, из-за чего губа деформируется», — цитирует маму девушки Life.

По данным издания, представители компании связались с девушкой после того, как история получила резонанс в региональных СМИ. Уфимке пояснили, что ей отказали не из-за дефекта губы, а из-за недостатка опыта. Кроме того, ей посоветовали не искажать информацию о предприятии, в противном случае все может закончится судом. В свою очередь пользователи соцсетей поддержали девушку и расценили действия агентства как дискриминацию.