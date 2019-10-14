Уфимец подал в суд на шоу «Битва экстрасенсов» из-за обвинений в серийном убийстве

Бывшая участница «Дома 2» Джина Изюмская восемь лет назад обратилась на передачу «Битва экстрасенсов». Она попросила помочь найти убийцу ее молодого человека. По словам девушки, возлюбленного убили во время гастролей.

Участники 12 сезона шоу назвали виновным в убийстве Станислава Булатова, жителя Уфы. По их словам, мужчина, вероятнее всего, серийный злоумышленник, сообщил сайт «Царьград».

Уфимец подал в Мещанский суд Москвы иск к «Битве экстрасенсов». По словам мужчины, этими обвинениями передача испортила его репутацию. Сообщается, что в нем начали сомневаться близкие люди. Даже после того, как с него официально сняли обвинения, коллеги и родственники регулярно напоминают об этом эпизоде.

Булатов обратился в суд, однако там отказались принять заявление. Поэтому житель Уфы решил идти дальше и подал иск в Мосгорсуд. Что именно мужчина пытается добиться от «Битвы экстрасенсов», не уточняется.