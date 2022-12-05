Общество 05 декабря 2022, 14:57 Уехавшим россиянам напомнили о необходимости платить повышенные налоги Депутат Федоров заявил, что уехавшие и работающие на Россию будут платить налоги до 30% РИА «Новости»

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Уехавшие на фоне частичной мобилизации россияне будут платить повышенные налоги. Размер налога увеличивается до 30%. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в комментарии Ura.ru.

По его словам, если человек уехал из страны и долгое время не находится на территории РФ, то он уже не резидент налогового обложения России.

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«У нас этот срок — полгода. Если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Размер налога увеличивается [c 13 до 30%], потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина», — добавил он.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что российские власти могут ввести ограничительные меры в отношении россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации, но при этом продолжающих работать на компании России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не обсуждает этот вопрос в данный момент.