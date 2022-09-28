Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов | 360°

Общество 28 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов Горсовет Новосибирска предложил лишать мандатов уехавших за границу депутатов РИА Новости

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Находящихся долгое время за границей муниципальных депутатов необходимо лишать мандатов, так как они не проводят личные встречи с избирателями. Предложение направили в Госдуму члены городского совета Новосибирска. Об этом говорится в сообщении муниципального парламента.

Депутаты пояснили, что получили большое количество обращений от жителей города с требованием объяснить, как решать ситуацию в округе, когда его представитель отсутствует на сессии парламента, а все вопросы обсуждает только через помощников или по телефону, чей номер есть не у всех горожан.

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«Депутаты муниципального уровня максимально приближены „к земле“ и к избирателям, и если человек год и более отсутствует на избирательном округе и не проводит работу с избирателями в полном объеме, то в этом случае предлагается лишить депутата полномочий», — заявил председатель Горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.

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Выбирать политик предложил тех, кто будет находиться на территории и работать с избирателями.

Асанцев напомнил, что в федеральном законодательстве есть ряд оснований для лишений депутата мандата, но среди них нет нормы о долгом отсутствии в стране.

Как напомнило РИА «Новости», в Горсовете Новосибирска есть два депутата, которые уехали из России за границу, но своих полномочий не сложили. Это Сергей Бойко и Хельга Пирогова, против которой завели уголовное дело о распространение фейков о российской армии.

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