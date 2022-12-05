Эксклюзив 05 декабря 2022, 17:04 Уехавших из-за мобилизации россиян назвали халявщиками Политолог Ярошенко назвал халявщиками покинувших страну из-за мобилизации россиян РИА «Новости»

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Жители России, покинувшие страну в период объявления частичной мобилизации, являются халявщиками. Такую точку зрения в беседе с «360» озвучил глава Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

Он объяснил, что до своего отъезда эти люди пользовались на свободной основе всеми национальными благами государства и находились под крылом государственной безопасности.

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После объявления мобилизации покинувшие страну не захотели сделать ответный вклад в безопасность России.

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Ярошенко напомнил, что в случае возвращения на родину им также гарантируют право получить национальную защиту.

«То есть такие халявщики. Справедливо по отношению к ним ввести некоторые ограничения», — заявил он.

Политолог согласился с высказыванием сенатора Андрея Клишаса о возможности введения ограничений в отношении покинувших государство во время частичной мобилизации россиян.

«Потому что те, кто не сбежал, зададутся вопросом. Они страну защищали, а пользоваться ее благами и жить будут и те, кто Россию покинул», — добавил Ярошенко.

Наиболее справедливо, по его словам, ввести ограничения против лиц, которые уехали из России, но продолжают дистанционно трудиться в отечественных компаниях.

«Это будут справедливо экономически. Раз они зарабатывают деньги здесь, то мы должны делать такие действия, чтобы больше часть денег и оставалась здесь, в России. А не утекало за рубеж», — заключил он.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров сообщал, что покинувшие Россию более чем на полгода лица, но по-прежнему работающие в отечественных компаниях, будут платить подоходный налог в 30% от заработка.