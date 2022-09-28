Уехавшие из России без нарушения закона смогут вернуться | 360°

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Уехавшие из России без нарушения закона смогут вернуться

Сенатор Климов: уехавшие из РФ без нарушения закона смогут вернуться в любой момент

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Россияне, уехавшие из страны во время частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Те, кто из „отъехавших“ закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент, Россия — правовое государство», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

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Он также напомнил, что территорию России может свободно покинуть всякий, кто не имеет конкретных, «описанных законодательством обременений».

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Сенатор добавил, что «кое-кому из давших деру» не избежать серьезной моральной ответственности. Климов уточнил, что никто не покроет им упущенную выгоду и потери от спешного побега за границу. Он отметил, что оставление Отечества в опасности, как правило, не приносит удачи.

Ранее сообщалось, что резервистам из России вручат повестки в военкомат на границе с Грузией. Для этого на пограничной территории работает оперативная группа пo призыву. В ее состав вошли сотрудники военкомата и специалисты органов представительной власти.

Совет Федерации РФ

Частичная мобилизация в РФ

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