«Значимая часть» IT-экспертов, уехавших из России на эмоциях, не смогли быстро найти работу за рубежом и уже вернулись. Об этом рассказал РБК глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, около половины тех, кто остается за границей, продолжают работать на российские компании.

«За время пандемии ковида у нас в IT-индустрии, как и во многих других отраслях, культура удаленной работы сформировалась, и для разработчиков это вообще такой естественный процесс», — заметил Шадаев.

В мае директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко в беседе с «360» оценил отток кадров из российской IT-сферы в 3–4%. По его словам, еще в марте опросы показывали, что большинство экспертов собираются покинуть Россию, но уже в апреле повторный опрос показал, что настроения изменились.

Плуготаренко отметил, что страны, куда успели или собирались уехать айтишники, встречали их в штыки, пытались лишить счетов в банках. Кроме того, кратно выросла стоимость аренды жилья. В то же время Россия приняла беспрецедентные меры поддержки IT-экспертов, включая отсрочку от армии.

К 1 августа Минпромторг и Минцифры к 1 августа подготовят новые предложения по мерам поддержки отечественных IT-технологий.