Эксклюзив 08 сентября 2023, 12:09 «Удобство для избирателя». Коган — о трехдневном голосовании и ДЭГ Депутат Коган: до 20% жителей Подмосковья захотели голосовать дистанционно РИА «Новости»

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Трехдневное голосование в России и возможность сделать свой выбор дистанционно — удобно для жителей Московской области. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы Александр Коган в Медиацентре в Одинцове.

«Особенность региона мы знаем: в пятницу люди уезжают на дачи, два дня проводят там. Очень неудобно было бы возвращаться. Помните, вводили практику организовывать выездные участки, было огромное количество возражений оппозиции, замечаний», — объяснил депутат.

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Практика подтвердила

Теперь сделали очень комфортно: в пятницу жители голосуют и спокойно уезжают на дачу, потому что понимают — суббота и воскресенье у них свободны. Если человек живет дома, никуда не торопится, он спокойно может проголосовать в любой из трех дней.

«Это хороший сервис, удобство для избирателя», — подчеркнул он.

Коган рассказал, что во время пандемии все делали для того, чтобы не было скопления людей, в частности ввели трехдневное голосование. И тогда власти получили обратную связь от людей, что это очень практично, особенно работа участков в пятницу. Отдельного внимания заслуживает дистанционное электронное голосование.

«Электронные сервисы — это вообще очень удобно. Пока они, к сожалению, не массовые, потому что люди к ним относятся с опасением», — добавил спикер.

Никаких подтасовок

Однако исследования показали, что в Подмосковье от 10 до 20% человек изъявили желание голосовать в электронном виде. Это большое количество, подчеркнул собеседник.

«Система работает, она перепроверена. В тестовом режиме полностью прошла апробацию», — поделился он.

Некоторые люди, которые интересовались работой ДЭГ, сами посмотрели, «как проголосовать, куда попадает голос, как он потом расщепляется». Вопросов было очень много, отметил депутат.

«Для Московской области это первое голосование в таком виде. <…> Сейчас оно более серьезное, более надежное. Ты понимаешь, что твой голос будет учтен, никаких подтасовок не будет, потому что все понимают, куда это поступает. Анонимность голосования полностью гарантируется», — заявил он.

По мнению депутата, все больше людей будут переходить на электронное голосование. Первый день голосования в Московской области начался хорошо, регион основательно подготовился к выборам, отмечал Коган.

Выборы в России пройдут с 8 по 10 сентября, писала газета «Известия». В частности, в Московской области жители выберут губернатора, депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также депутатов в советы в 10 городских округах.

Впервые после вхождения в состав России голосование началось в четырех новых регионах — Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.