«Удобный платежный инструмент»: россияне смогут переводить до 100 тысяч в месяц без комиссии

Начиная с 1 мая, россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей в месяц без комиссий. Как это будет работать, эксперт рассказал «360».

«С 1 мая Почта-банк вводит нулевую комиссию при переводе в Системе быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц и 0,5% на переводы, если они превысят 100 тысяч рублей в месяц. На наш взгляд, инициатива Банка России приведет к активному росту объемов платежей через этот канал», — сообщила «360» PR-директор финансовой организации Ольга Очеретина.

Она добавила, что сейчас ожидается подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей. Это тоже увеличит объем денежных операций. Аналитики изучили статистику и выяснили, что россияне стали чаще пользоваться СБП.

«Объем отправленных клиентами банка платежей через СБП с января по март вырос примерно на 37% в месяц. При этом средний чек сохранялся на прежнем уровне, что говорит о том, что россияне признали в этой системе очень удобный платежный инструмент», — заключила Очеретина.

Первый день мая принесет россиянам не только отмену комиссий, но и другие изменения. Так, жителям Подмосковья добавят к страховым пенсиям дополнительную тысячу рублей.