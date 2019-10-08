В следующем году состоится 12-я Всероссийская перепись населения. И Московская область не станет исключением. О том, как пройдет перепись, расскажет «360».

Подмосковье — один из самых крупных и динамично развивающихся регионов России. Область занимает второе место по численности населения. Всего на территории Подмосковья расположены 73 города, 67 поселков городского типа и 5837 сельских населенных пункта.

От переписи до переписи в Московской области происходят большие преобразования. Например, за последние годы были образованы 25 городских округов, шесть сельских населенных пунктов и один поселок городского типа. Итоги новой переписи 2020 года помогут сформировать обновленную информацию по численности и структуре населения, его распределению по Подмосковью. Такие данные нужны для эффективной работы властей.

Новый формат

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. В этот раз у жителей будет возможность самостоятельно заполнить бланки — помогут в этом цифровые технологии.

Так, с 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». При этом электронную анкету можно заполнить не только за себя, но и за членов семьи. Пройти перепись можно будет и в МФЦ. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение. Кстати, Росстат уже опробовал технологии во время пробной переписи в 2018 году.

Источник фото: телеканал «360»

При этом традиционный формат будет сохранен. С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры, дома и опросят тех жителей, которые не приняли участие в интернет-переписи. Специалисты будут иметь при себе экипировку и удостоверение. Кроме того, будет организована работа специальных участков. Туда смогут обратиться те, кто по разным причинам не желают пускать переписчиков к себе домой. В финале, с 28 по 31 октября, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно проживает в доме или временно в нем находится. Данные занесут в список — это поможет не переписать человека дважды.

Источник фото: телеканал «360»

Почему стоит пройти?

Участие в переписи — дело добровольное. В России никаких наказаний за уклонение нет. Листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом гражданин имеет право отказаться от того или иного вопроса.

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Перепись — это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписи населения. Например, при планировании строительства объектов инфраструктуры нужно учитывать характеристики жителей — численность, возраст.

Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только точное количество граждан, но и увидеть социально-экономические процессы.