Удмуртское МЧС трогательно поблагодарило местных жителей за помощь. И взорвало ТikТоk

Сотрудники МЧС Удмуртии, которые борются с лесными пожарами, опубликовали в TikTok пост с благодарностью местным жителям за помощь и поддержку. За несколько дней ролик набрал почти 2,5 миллиона просмотров.

«Сегодня был тяжелый день у пожарных Удмуртии. Спасибо населению за понимание и помощь», — написали в описании к видео пожарные.

Они несколько дней работали на тридцатиградусной жаре в полном обмундировании. Местные жители помогали уставшим сотрудникам, чем могли. На кадрах видно, как женщина наливает уставшему спасателю воду. Видео сняли 7 мая во время тушения пожара на окраине Ижевска. Чтобы бороться с огнем, на место прибыли 24 сотрудника МЧС.

Тушение пожара заняло около двух часов. К моменту приезда спасателей огонь охватил жилой и нежилой дома, а также хозяйственные постройки на двух участках.

«Хочу обратить внимание на жаркую погоду и порывистый ветер. Благодаря правильным и своевременным действиям соседей, жителей, которые участвовали в тушении травы, удалось предупредить дальнейшее распространение пожара», — отметил полковник внутренней службы Андрей Блинов. Его слова процитировала kp.ru.

За два дня ролик собрал почти 2,5 миллиона просмотров и 191,7 тысячи лайков. Многие пользователи поблагодарили спасателей за их тяжелый труд.

«Храни вас господь Бог! Спасибо вам за вашу работу!»

«Храни вас Бог! Добра и здоровья вам! Вы настоящие мужчины!»