Удмуртские депутаты предложат Госдуме ввести штрафы для родителей курящих и пьющих детей

Удмуртский Госсовет обращает внимание на употребление детьми не только алкогольной и табачной продукции, но и «новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Родителей могут штрафовать на 2 тысячи за курение детей Подробнее

По словам заместителя председателя Госсовета Удмуртии Надежды Михайловой, в начальном варианте проект затрагивал только родителей курящих детей. Позже депутаты приняли решение расширить перечень. Предварительный размер штрафа составляет 2-3 тысячи рублей.

«Одним запретом ничего не решить. Параллельно нужна просветительская работа как для родителей, так и для детей. <…> Я думаю, что принятие закона позволит поднять ответственность за поступки своих детей», — цитирует Надежду Михайлову «Интерфакс».

Депутаты выступят с законодательной инициативой на заседании Государственной думы 29 октября.

Ранее МВД России предложило штрафовать родителей, чьих детей застали за курением, на 1,5-2 тысячи рублей. Другие ведомства выдвинули предложение отправлять родителей под арест.