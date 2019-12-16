Удмуртия и Воронежская область сделали 31 декабря выходным

Предновогодний день 31 декабря сделали выходным в очередных регионах России. Выходной день с субботы, 28 декабря на 31 декабря, перенесли в Удмуртии и Воронежской области.

«Мы все понимаем прекрасно, что 31 декабря преимущественно всегда исторически как минимум сокращенный день. Поэтому я принял решение, что действительно 28 декабря у нас получается день рабочий, 31 декабря отдыхаем», — завил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, отдыхать 31 декабря будут государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники подведомственных учреждений. Негосударственные компании будут принимать решение по поводу выходного дня самостоятельно.

«Такой указ подготовлен, сегодня я его подпишу», — заявил глава Удмуртии.

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Также выходной день с 28 на 31 декабря перенесли власти Воронежской области. Губернатор Александр Гусев распорядился сделать 31 декабря выходным днем в регионе.

Ранее о переносе выходного дня сообщили в Хакасии, на Сахалине и в ряде других регионов России. Согласно производственному календарю, вторник 31 декабря в 2019 году считается рабочим днем. Решение о переносе выходного дня на эту дату принимают в каждом российском регионе отдельно.