«Удивительное единение»: Сукачева и Черта поразила публика на фестивале «Наши в городе»

Москвичей и гостей столицы ожидает «Мини-Нашествие» в День города Подробнее

Сукачев отметил отличную погоду и большое количество зрителей, в том числе молодежь и детей.

Черт, в свою очередь, признался, что его впечатлила царящая во время фестиваля атмосфера. Такая душевность воодушевила его.

«Мне понравилось именно, как вели себя люди. Обычно на таком крупном фестивале все это как-то мертво выглядит: люди стоят, смотрят, слушают, заняты своими делами. Большинству не столь важно, что за артист выходит на сцену. А сегодня удивительное единение. Я заметил, что они остро реагируют на все, поют песни, все улыбаются», — признался музыкант.

Музыкальный фестиваль прошел 7–8 сентября на проспекте Академика Сахарова в честь Дня города в Москве.