Удивительная ловкость: адвокат боксера Кушиташвили заявил, что росгвардеец сам сломал себе нос

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили полторы недели назад прославился не только спортивными успехами, но и благодаря истории с наркотиками и росгвардейцами. Один из стражей порядка после этой встречи остался со сломанным носом, но адвокат Кушиташвили уверен, что боксер гвардейца даже не трогал.

Мужчину вместе с приятелем задержали в Москве сотрудники Росгвардии. У Георгия Кушиташвили при досмотре обнаружили сверток с кокаином. Одному из росгвардейцев, по словам сотрудников, боксер поставленным ударом сломал нос.

«Ситуация, когда происходит задержание сотрудником Росгвардии профессионального боксера, может закончиться именно результатом, когда сам сотрудник Росгвардии, не пропуская удара, разбивает себе нос. За счет защитного движения боксера, за счет того, что боксер быстро уходит с линии атаки», — объяснил «360» адвокат Александр Дегтерев.

По его словам, Кушиташвили хотел избежать драки и применил обманное движение сайд-степ.

«Сайд-степ — шаг в сторону, уйти с линии атаки, не нанося при этом удара. На самом деле, много профессиональных спортсменов пользуются этим», — отметил чемпион России и Европы по боксу Никита Иванов.

По мнению адвоката боксера, 115-килограммовый росгвардеец неуклюже оступился при задержании и ударился в стену. В употребление наркотиков Кушиташвили его защитник тоже не верит.

«Это профессиональный спортсмен, член олимпийской сборной. Они постоянно сдают анализы, сдают анализы на допинг. Где, в том числе, показываются пробы на наркотики, на любые виды. Антидопинговый комиссар может приехать и взять анализ в любое время», — сказал Дегтерев.

По мнению тренера Кушиташвили, боксер прекрасно умеет себя контролировать как на ринге, так и вне его. Он оказался шокирован историей.

«Гоша — здравомыслящий человек, он контролирует себя всегда. Воспитанный парень. Так что, что-то случилось. Просто, я не знаю, я в шоке», — отметил тренер Сергей Смирнов.

Сейчас Кушиташвили обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Если ему добавят обвинение о хранении и распространении наркотиков, спортсмену может грозить более серьезное наказание.