«Я удивлялась бескрайним просторам космодрома Байконур, которые увидела во время поездки нашего экипажа на первую „примерку“ корабля», — призналась собеседница информагентства.

По словам Серовой, ее знакомство с Байконуром произошло очень давно. Она неоднократно летала на космодром еще во время подготовки к космическому полету.

«На многих запусках („Союзов“ И „Прогрессов“ — прим. ред.) мы были сначала как кандидаты в космонавты, потом уже как космонавты», — продолжила парламентарий.

Она добавила, что в степях Казахстана проходили «выживания в пустыне». Это специальные тренировки по действиям космонавтов в случае посадки в условиях пустыни или полупустыни летом.

«Крайний (космонавты не используют слово „последний“ — прим. ИА Nation News) раз я там была в 2015 году. С момента возвращения из космического полета, когда мы приземлились в казахских степях, у меня не было повода туда вернуться», — подытожила Серова.