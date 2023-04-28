Общество 28 апреля 2023, 14:56 Удары украинских боевиков по гражданским объектам Донецка назвали зверскими Врио главы ДНР Пушилин назвал зверскими удары ВСУ по гражданским объектам Донецка РИА «Новости»

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Обстрелы гражданских объектов в центральных районах Донецка являются зверскими. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Сегодня центральные районы столицы республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины», — отметил врио главы ДНР.

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Он отметил, что снаряды попали по больнице и жилым домам, разорвались в парке. По словам Пушилина, в отделение травматологии республиканской больницы доставили более 10 раненых.

Врио главы ДНР напомнил, что под обстрелом оказался автобус с пассажирами. По предварительным данным, погиб один ребенок и шесть взрослых. Снаряд ударил в маршрутное такси № 25 в районе бывшего универсама «Украина».

Кроме того, боеприпас попал в здание детского отделение Республиканского травматологического центра. Ракета оставила сквозную дыру в стене.