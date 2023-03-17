Общество 17 марта 2023, 21:07 Удары по Белгородской области назвали неизбирательными Минобороны назвало целью ударов ВСУ по Белгородской области панику среди жителей РИА «Новости»

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Минобороны России заявило, что ВСУ наносят неизбирательные удары по Белгородской области для всплеска паники среди населения. Такой ответ был дан жительнице региона, которая обратилась на линию по вопросам прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами, сообщил ТАСС.

Женщина попросила разъяснить, наносятся ли удары ВСУ по мирным территориям РФ как ответ на российские обстрелы.

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«Заявительнице разъяснено, что Вооруженные силы Украины наносят неизбирательные удары по территории области исключительно с целью посеять панические настроения в обществе, целенаправленно поражая гражданские объекты», — приводит агентство ответ Минобороны.

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В частности, МО РФ призвало граждан не поддаваться на провокации и обращаться за разъяснениями на «горячую линию» ведомства.

Только за последнюю неделю на «горячую линию» Минобороны поступило 110 звонков. За все время существования линии было рассмотрено 12 997 обращений.

Накануне сообщалось, что обломки сбитых над Белгородом ракет повредили два вагона поезда и фасады зданий. Также появилась информация, что один из снарядов упал на железнодорожные пути.