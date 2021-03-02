Медсестру из Перми уволили из-за избиения ребенка

Руководство Пермского клинического фтизиопульмонологического центра уволило сотрудницу, которая подняла руку на ребенка. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Медсестра была уволена. Нам вчера главврач об этом сообщил», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в случившемся разбирается Следственный комитет.

Разбирательство началось после того, как в соцсетях опубликовали видео. На нем женщина в костюме медперсонала ударила несколько раз рукой сидящего на полу ребенка.

Все действие происходило в детском отделении клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми. Министерство здравоохранения начало проверку по факту произошедшего.