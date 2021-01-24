Полицейский извинился перед пострадавшей на незаконной акции петербурженкой

Один из полицейских ударил в живот женщину во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Правоохранитель навестил пациентку в больнице и извинился. Женщина приняла цветы и попросила молодого человека не переживать.

«Я хотел свои глубочайшие и искренние извинения принести. <…> За пять минут до этого меня газом залили, у меня запотело забрало, и я не видел, что происходит. Я вам клянусь просто, для меня эта ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло. Личная трагедия», — сказал сотрудник полиции Маргарите Юдиной.

Женщина попросила молодого человека не переживать. По словам Юдиной, главное, что все живы и здоровы. Пациентка приняла букет хризантем и отметила, что цветы красивые. Женщину уже выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«Ее выписали из больницы», — привело РИА «Новости» сообщение городского комитета по здравоохранению.

Ранее в медучреждении сообщали, что после несогласованной акции к ним поступила женщина, получившая травму во время падения на землю. Пациентку положили в реанимационное отделение. Полицейский ударил женщину во время несанкционированной акции, которая проходила 23 января на Площади восстания в Санкт-Петербурге. После публикации видео полиция и прокуратура начали проверку.