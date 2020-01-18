Ударивший учителя из-за наушников школьник находился под наблюдением психологов

Восьмиклассник, который разбил голову учительнице физике в московской школе, находился под наблюдением психолога. Специалисты работали с мальчиком три года, а потом семья решила отказаться от сопровождения социальных работников.

«Мальчик находится под наблюдением специалистов соцзащиты с 2015 года с нестабильным эмоциональным фоном, агрессивным поведением и сниженной мотивацией к обучению. Психолог проводил с ребенком занятия по контролю эмоциональных проявлений, по улучшению коммуникативных навыков, по налаживанию контактов со сверстниками и т.д», — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Социальные работники общались и с семьей мальчика, но в 2018 году они решили отказаться от сопровождения.

15 января ученик восьмого класса школы № 113 в Москве во время урока физики ударил педагога так, что ее с разбитой головой увезли в больницу. Потом молодой человек устроил погром в классе. Так он отреагировал на то, что женщина случайно порвала ему наушник, когда он слушал музыку на уроке.

После этого инцидента директор школы, не снимая с себя ответственности, решил уволиться. В департаменте образования обратили внимание на непрофессиональную реакцию учителя на поведение ребенка и объявили о проверке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 22 января пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором в том числе обсудят корректность индивидуальной воспитательной работы с трудным подростком со стороны социального педагога, психолога и классного руководителя.