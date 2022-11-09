Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился | 360°

Общество 09 ноября 2022, 01:02 Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился Ударивший ученика педагог из Дзержинска Нижегородской области уволился Pxhere

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Учитель из Дзержинске Нижегородской области, который обозвал и толкнул ученика на пол в школьном коридоре, уволился по собственному желанию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Как указано в сообщении городской администрации, по информации руководства школы № 12, конфликт между учеником и учителем произошел 8 ноября, на перемене.

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«Запечатленный на видео мужчина-учитель работает в школе второй год и преподает математику у седьмых-восьмых классов, ранее жалоб на его поведение ни от учеников, ни от родителей, ни от коллег не поступало. Также на видео его ученик-семиклассник», — указано в сообщении.

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Там уточнили, что учитель объяснил свое поведение. По его словам, школьники играли в коридоре во время перемены, при этом они шумели и мешали ему готовиться к уроку.

В результате падения ученик не получил травм, угрозы его жизни и здоровью нет, добавили в администрации города.

Родители школьника написали на имя директора школы заявление. Они призвали уволить учителя.