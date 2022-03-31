Ударившего полицейского мужчину осудили на Кубани

В Геленджике перед судом предстал местный житель, которого обвинили в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщил «Царьград».

В мая прошлого года мужчина попался пьяным за рулем. Он отказался предъявлять документы и попытался скрыться. Правоохранителям пришлось применить физическую силу, и в какой-то момент обвиняемый ударил одного из них кулаком по лицу. Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам в исправительной колонии общего режима.