Пассажир автобуса в Орле обозвал попутчицу «мразью» и ударил ее из-за маски. Видео

В Орле пассажир автобуса напал на женщину из-за того, что она ехала напротив него в маске, которая закрывала только рот. Всех остальных попутчиков, которые были без средств личной защиты, он назвал «мразями».

О перепалке написали в местном паблике во «ВКонтакте». В сообщении уточнялось, что драка произошла в автобусе 21-го маршрута.

«Возможно, кто-то узнает в этом мужике своего соседа, коллегу и так далее. С места он скрылся. Вышел на остановке „Прокуровка“. Женщине оказана медпомощь», — уточнили авторы поста.

На кадрах, которые снял один из очевидцев, видно, как мужчина сначала начал делать замечания пассажирке и требовать, чтобы она вышла. Когда в автобус заходили люди без масок, им тоже доставалась порция оскорблений.

«Ты выйди! Я еду по правилам, ты едешь не по правилам. Вот еще одна мразь без маски. Полмаршрутки мразей. Про „омикрон“ никто не слышал?!» — кричал он.

Перед тем, как выйти на своей остановке, пассажир ударил женщину несколько раз. Окружающие просили при этом других мужчин вмешаться в происходящее. В итоге агрессивный горожанин быстро скрылся.

По данным ТАСС, в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. О проверке агентству сообщили в УМВД по городу Орлу.

Представители администрации Орла сообщили, что драка в автобусе произошла на маршруте № 21 поздно вечером 22 января. В пресс-службе добавили, что перевозчик, который обслуживает этот маршрут, тоже разбирается в ситуации и оказывает содействие правоохранителям.