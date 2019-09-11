Удар как формат общения. Житель Барнаула хочет судиться с местным фитнес-клубом

Клиент фитнес-клуба из Барнаула возмутился устаревшим оборудованием, после чего якобы оказался на больничной койке. Он уверяет, что отправили его туда сотрудники клуба — все это попало на видео.

Михаил Тау из Барнаула стал фитнес-ревизорро. Вообще-то он татуировщик, но после серии сториз у себя в Инстаграме об ужасном состоянии фитнес-клуба, в который он ходит, в городе его прозвали именно так.

Посмотрели негативные отзывы, похоже, и руководители фитнес-центра, и не на шутку обиделись. По словам Михаила, во время очередного переоформления ему аннулировали карту, сославшись на формальные причины. Встречу с директором клуба мужчина решил транслировать в инстаграме — эфир получился жарким.

Не обращая внимания на съемку, сотрудники тренажерного зала якобы втроем постарались, чтобы карта в фитнес-клуб Михаилу ближайшие пару месяцев не потребовалась — врачи рекомендовали ему постельный режим.

«они втроем на мне прыгали там. Давили, забрали телефон в итоге», — рассказал Михаил Тау.

Источник фото: телеканал «360»

Оказалось, что с клиентоориентированностью в фитнес-клубе «Аврора» вообще проблемы. А любые конфликтные ситуации директор якобы предпочитает улаживать лично.

Накануне Михаила выписали из больницы, теперь на руках у мужчины есть медицинское заключение, видеозапись избиения и твердое желание добиться справедливости. С таким диагнозом, говорят юристы, можно потребовать внушительную компенсацию.

В фитнес-клубе ситуацию комментировать не стали, однако другие клиенты сообщили, что в ближайшее время «Аврора» прекратит свое существование — там всех членов клуба в принудительном порядке переводят в другой зал.