Удаленную работу могут закрепить законодательно. Что изменится для сотрудников

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. Разбираемся, в чем суть нового документа и как может измениться работа на расстоянии для самих сотрудников.

Согласно документу, удаленный сотрудник сможет работать везде, где есть интернет. Также у него будет право быть офлайн и никак не реагировать в нерабочее время на письма и звонки работодателя.

«Работник не обязан отвечать на запросы работодателя, сделанные в любой форме, вне времени, установленного порядком взаимодействия», — говорится в тексте документа.

Депутаты также рекомендовали отказаться от устаревших норм, в частности, от трудовой книжки и перевести документооборот в электронный вид. При этом подписывать трудовой договор лучше на бумаге, а не с помощью электронной цифровой подписи, считают разработчики законопроекта.

Всего в документе предложено ввести три основных понятия. Это «дистанционная (удаленная) работа», «временная дистанционная работа» и «комбинированная дистанционная работа».

Законопроект об удаленной работе могут принять уже этой осенью.