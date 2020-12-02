Удаленная работа станет законной с 2021 года

Совет Федерации одобрил закон, регулирующий режим удаленной работы. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

В документе прописаны три вида дистанционной работы. Постоянная, когда с сотрудником заключен договор на удаленную работу на постоянной основе. Временная, когда сотрудник работает стационарно, но в силу каких-либо обстоятельств ему пришлось перейти на дистанционный формат. Третий вид — комбинированный. Стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная работа.

Согласно новому закону, работодатель не имеет право сокращать заработную плату при переводе на удаленку. При этом сотрудник может быть уволен, если два дня не связывался со своим работодателем.

У дистанционных работников сохраняется право быть офлайн. Если работодатель требует быть онлайн 24 часа в сутки, то это должно расцениваться как сверхурочная работа. Следовательно, оплачиваться она должна дополнительно.

В законе прописаны условия выхода работника на больничный. Сотрудник может отправить номер электронного листка нетрудоспособности по электронной почте. Обмен документами также может происходить в электронном виде или по почте.

Изменения в регулировании работы в удаленном режиме вступят в силу 1 января 2021 года.