Удаленная работа поможет поднять уровень жизни в регионах

Массовый переход на удаленный формат работы позволит поднять уровень жизни в регионах. Правда, для этого потребуется время.

На удаленную работу пришлось перейти даже тем, кто раньше не рассматривал такую возможность. При этом компании смогли прилично сэкономить, например, на аренде помещений, передает газета «Известия».

«Это скорее нужно рассматривать как возможность для регионов и их жителей. Еще до пандемии многие работники, особенно в IT-сфере, имели возможность получать хорошую зарплату в крупных федеральных компаниях, работая из глубинки», — рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, теперь компании смогут чаще находить сотрудников в регионах, при этом платить компетентному специалисту меньше, чем работнику из Москвы. Соответственно, если такое явление станет массовым, увеличится средняя заработная плата в регионах.

В России уже рассматривают подробный закон об удаленной работе. Он поможет регулировать все аспекты такого формата труда, например ограничивать звонки начальства в нерабочее время. Новые нормативы решат в том числе проблему переработки.

Многие российские компании уже решили оставить удаленный вариант работы и после окончания пандемии. Например, «Ростелеком» перевел из офисов 60 тысяч человек, из них 45 тысяч подключаются к системе одновременно. При этом отмечается, что качество труда не только не понизилось, но даже в некоторых сегментах повысилось.

Ранее сообщалось, что россияне стали работать на удаленке более эффективно, однако устали от большого количества информации.