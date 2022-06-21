Удаленка стала еще популярнее в России

За четыре месяца — с марта по июнь — количество предложений о работе на удаленном формате в России выросло на 22%. Такие цифры следуют из исследования сервиса HeadHunter.

Чаще всего, как отметили «Известия», на удаленный формат работы готовы принять специалистов по продажам и работников IT-сферы.

Рынок труда, в целом, сейчас становится более конкурентным. К примеру, если в марте на одну вакансию в среднем претендовали 4,8 кандидата, то в июне уже 5,3. При том, что предлагаемые зарплаты растут не во всех сферах экономики.

Как отметили эксперты, правила на рынке сейчас задают именно работодатели. Соискателям же, по их мнению, сейчас важнее сам факт трудоустройства нежели зарплатные ожидания.

Значимая часть IT-экспертов, которые на эмоциях покинули Россию, так и не смогли быстро найти работу за рубежом и уже вернулись обратно. При этом около половины тех, кто остается за границей, продолжают работать на российские компании, отметил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, культура удаленной работы сформировалась за время пандемии ковида в IT-индустрии и во многих других отраслях.