Удаленка и сокращение зарплат помогли рынку труда в России адаптироваться к пандемийному кризису

Российский рынок труда в целом сумел адаптироваться к пандемийному кризису 2020 года. Некоторые способы стали уже традиционными — например, сокращение зарплат, рабочего времени и интенсивности найма. Однако можно выделить и новый инструмент: удаленная занятность.

Такой вывод следует из парных препринтов главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона и его заместителя Ростислава Капелюшникова «Зарплата и потоки на российском рынке труда в условиях ковида» и «Анатомия коронакризиса через призму рынка труда». Об этом сообщил «Коммерсант».

Основным способом адаптации стало сокращение заработной платы. За 2020 год среди опрошенных у 28% зарплаты уменьшились на 5% и больше, еще у 37% они сократились в пределах данного показателя.

В основном, оплата труда стала меньше из-за того, что у работников начала уменьшаться занятость. Часть сотрудников перевели на неполный рабочий день, части пришлось отправиться в отпуск. Однако были и другие ситуации: примерно 7% работников трудились дольше, чем в период до пандемии.