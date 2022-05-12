Учреждения Минкультуры не примут участия в эксперименте с продажей алкоголя

Федеральные музеи, находящиеся под управлением Министерства культуры, не примут участия в эксперименте по продаже алкоголя в примузейных кафе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прошлом произошел инцидент в Третьяковской галерее, поэтому федеральные музеи и музеи-заповедники не примут участия в эксперименте», — сообщили в Минкультуры.

Весной 2018 года в Третьяковской галерее произошел инцидент: житель Воронежа прорвался в зал с картиной «Иван Грозный и его сын Иван» и нанес несколько ударов железной стойкой по остеклению. Впоследствии он объяснил, что его «накрыло» после 100 граммов водки в кафе при Третьяковке.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин разрешил до 31 декабря 2022 года снять запрет на продажу алкоголя с содержанием этилового спирта не более 16,5% в подведомственных столичному департаменту культуры учреждениях с концертными залами и предприятиях общественного питания в музеях.